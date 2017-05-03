Росавтодор в 2017 году получит от правительства около 2,8 млрд рублей

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства о выделении Росавтодору 2 млрд 764,8 млн рублей из резервного правительственного фонда для дорожных работ в семи регионах

"Межбюджетные трансферты предназначены для ввода в эксплуатацию и реконструкции мостовых переходов в Ростове-на-Дону, Кызыле, Костроме, Ярославле, а также для обеспечения дорожной деятельности в Бурятии, Калининградской и Рязанской областях", - говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте кабинета министров