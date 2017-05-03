В МЧС сообщили о стабилизации ситуации с пожарами в Сибири

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - МЧС России заявляет, что для борьбы с пожарами в Сибири привлечены свыше 135 тысяч человек.

"В целом обстановка с природными пожарами в Сибирском федеральном округе стабилизировалась. Но режим чрезвычайной ситуации для всех регионов Сибири сохраняется", - сообщили в пресс-службе МЧС России.

К тушению природных пожаров и обеспечению пожарной безопасности привлечены свыше 135 тысяч человек и 28 тысяч единиц техники, сказали в ведомстве.

Для защиты населённых пунктов, тушения природных пожаров, авиационной разведки, перегруппировки сил и доставки гуманитарной помощи на территории Сибири задействовано 56 воздушных судов различных министерств и ведомств, отмечается в сообщении. Среди них 19 вертолётов и самолётов МЧС России.

Всего авиацией МЧС осуществлено 26 вылетов на тушение пожаров, произведено 60 сливов виды общей массой 674 тонны, говорится в сообщении. "Совместными действиями наземной и воздушной группировок не допущено распространение пожаров в сторону 296 населенных пунктов с населением более 230 тыс человек. В течение суток от пожаров были защищены 13 населенных пунктов, в которых проживают более 30 тыс. человек", - сообщили в МЧС.