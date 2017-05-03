Три участника экстремистской группировки Misanthropic Division предстанут перед судом

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Московский окружной военный суд рассмотрит уголовное дело в отношении трех членов экстремистского сообщества Misanthropic Division (запрещено в РФ), арестованных по обвинению в террористической деятельности.

"В Главном следственном управлении СКР завершено расследование уголовного дела по обвинению участников и руководителей структурных подразделений запрещенного на территории РФ экстремистского сообщества Misanthropic Division граждан РФ Виталия Царука, Виктора Пехтерева и Кирилла Халепо в совершении девяти преступлений экстремистской и террористической направленности", - сообщила официальный представитель следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По данным следствия, в 2013 году гражданин Белоруссии Дмитрий Павлов создал экстремистское сообщество Misanthropic Division.

"Совокупность размещаемых на различных интернет-ресурсах материалов была направлена на унижение представителей кавказских и азиатских национальных (этнических) групп лиц, возбуждение ненависти и вражды в отношении евреев, негроидной расовой группы, религиозной группы мусульман, пропаганду идеологии Misanthropic Division, нацизма (фашизма), расизма, оправдание экстремистской, террористической деятельности", - сказала представитель СКР.

Обвиняемые содержатся под стражей.

Как отмечали в СКР, "функционеры украинской ячейки этой организации принимали участие в событиях "Евромайдана", а также в боевых действиях на Востоке Украины, ведут популяризацию бандеровской идеологии, национал-радикализованных и вооруженных формирований Украины (запрещенный в РФ "Правый сектор", полк "Азов"), а также призывают в их ряды".