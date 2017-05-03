В Забайкалье нашли тело пропавшего осенью воспитанника детдома

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Тело воспитанника Петровск-Забайкальского детского дома интерната, который пропал 2 октября 2016 года, обнаружено около очистных сооружений поселка Жипхеген Хилокского района Забайкальского края. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

"Видимых повреждений на теле не обнаружено. Следствие выясняет, как воспитанник мог попасть из Петровск-Забайкальского в соседний Хилокский район и проживают ли там его родственники", - сказал сотрудник пресс-службы.

По данному факту проводятся следственные действия по возбужденному ранее уголовному делу по части 1 статьи 105 (убийство) УК РФ.