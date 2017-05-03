В Петрозаводске задержали угрожавшего взорвать дом наркомана с ружьем

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции и Росгвардии задержали мужчину с ружьем, угрожавшего взорвать дом в Петрозаводске, сообщает МВД Карелии в среду.

"В среду утром в дежурную часть МВД по Республике Карелия поступило сообщение от жителей дома по улице Герцена в Петрозаводске о подозрительном мужчине, находящимся возле дома с похожим на ружье предметом ", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место сотрудники правопорядка установили, что неизвестный мужчина забаррикадировался в подвале дома. У дома было выставлено оцепление, произведена эвакуация жильцов.

В результате операции полицейские задержали 36-летнего горожанина, который, по предварительным данным, находился в наркотическом опьянении. Во время задержания применялось табельное оружие и специальные средства. По предварительным данным, задержанный получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Никто из сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц не пострадал. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего уточняются.