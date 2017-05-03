Думе предложили признать несовершеннолетних узников концлагерей ветеранами войны

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Законодательное собрание Санкт-Петербурга в среду проголосовало за федеральную инициативу признания бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей и гетто ветеранами Великой Отечественной войны.

Как отмечается в пояснительной записке за авторством Игоря Высоцкого ("Единая Россия"), депутаты предлагают ввести в закон РФ "О ветеранах" новую категорию ветеранов ВОВ: бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

В случае принятия законопроекта представители указанных категорий граждан получат право на вторую государственную пенсию по инвалидности.

Инициативу поддержали 45 депутатов, она была принята в целом.