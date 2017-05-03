Число госпитализированных с отравлением под Ижевском выросло до 83 человек

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - По состоянию на утро среды за медпомощью обратились 90 человек, прибывших на школьный чемпионат России по "Что? Где? Когда?" в детский лагерь "Дружба" под Ижевском. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

"На данный момент за медицинской помощью обратились 90 участников чемпионата, большинство из которых дети 14-16 лет. 83 человека (включая 11 взрослых) госпитализированы в республиканскую клиническую инфекционную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к утру состояние больных улучшилось. "По предварительной оценке, госпитализированные в стационар дети будут там лечиться до пятницы", - сообщает пресс-служба.

Не ставшие жертвами отравления дети в плановом порядке разъезжаются домой, их снабдили профилактическими медикаментами.

Также со ссылкой на и.о. премьер-министра Удмуртии Виктора Савельева сообщается, что "ситуация в лагере "Дружба" вскрыла несовершенства, в том числе в области законодательства, позволяющие коммерческим организациям проводить мероприятия с участием детей без должного уровня контроля".

По его информации, площадка для проведения чемпионата не была согласована с администрацией Ижевска или профильными министерствами региона и не прошла должную обработку. Участники чемпионата приехали без медсправок и не прошли входной медицинский контроль.

"Договоры между участниками, организаторами чемпионата и руководителями лагеря, предоставившего площадку, составлены так, что должностные лица могут уйти от ответственности за происходящее", - отмечается в пресс-релизе.

Савельев отметил, что ситуация требует серьезных оргвыводов.

"Контроль за любыми мероприятиями с участием детей должен стать тотальным, ответственность за "проколы" - персональной. Это позволит впредь на должном уровне проводить в республике массовые мероприятия и принять дополнительные системные меры перед началом летнего детского оздоровительного сезона", - цитирует его слова пресс-служба.

В ночь на вторник в детском лагере "Дружба" под Ижевском произошло массовое отравление подростков, принимавших участие в чемпионате России по игре "Что? Где? Когда?", который начался 30 апреля и должен был закончиться 3 мая.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В Минздраве Удмуртии ранее сообщили, что госпитализированным поставлен диагноз "вирусная инфекция".