Суд признал виновными фигурантов дела о затонувшей платформе "Кольская"

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Первомайский районный суд Мурманска признал виновным бывшего исполняющего обязанности заместителя генерального директора ОАО "Арктикморнефтегазразведка" (АМНГР) Бориса Лихвана и бывшего исполняющего обязанности главного инженера АМНГР Леонида Бордзиловского по уголовному делу о крушении плавучей буровой платформы "Кольская" в Охотском море в декабре 2011 года.

Они признаны виновными по статье УК "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Основываясь на показаниях выживших, свидетелей и участников спасательной операции, доказательствах, собранных следствием, суд пришел к выводу, что подсудимые в нарушение правил морских буксировок и требований при прохождении процедуры морского регистра не проконтролировали безопасность прохождения морского каравана и не обеспечили снятие с платформы людей, не задействованных в буксировке, перед ее началом.

Суд также установил, что платформа не была заблаговременно подготовлена к штормовым условиям, в частности, не опущены колонны для увеличения ее устойчивости, а сигнал SOS был подан слишком поздно и не позволил спасательным службам и судам, находившимся поблизости, приступить к спасению людей на "Кольской".

В оглашенной части решения суда подчеркивается, что Лихван и Бордзиловский передавали на "Кольскую" электронные сообщения с указаниями, которые подлежали исполнению. Подсудимые также держали с платформой телефонную связь и были осведомлены о положении дел.

Буровая платформа "Кольская", на которой находились 67 человек, затонула 18 декабря 2011 года во время буксировки в Охотском море. Спасти удалось 14 человек