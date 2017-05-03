Суд вынес решение по облившим зеленкой блогера Варламова

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Российский блогер Илья Варламов заявил, что напавшие на него в Ставрополе привлечены к ответственности за мелкое хулиганство.

По данным блогера, которые он опубликовал в среду в своем телеграмм-канале, трое хулиганов, напавших на него в микрорайоне "Перспективный", заплатят большие штрафы.

"В ходе доследственной проверки установлено, что противоправные деяния в отношении Ильи Варламова совершены Николаем Пузановым, Иваном Горяиновым и Сергеем Пыхтиным. Решением суда Пузанов привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) к наказанию в виде административного штрафа в размере 500 рублей. Горяинов и Пыхтин решениями суда также привлечены к наказанию в виде административного штрафа в размере 500 рублей", - сообщил блогер.

При этом он отметил, что еще двое обидчиков, обливших его зеленкой в аэропорту Ставрополя, также привлечены только к административной ответственности.

"Установлено, что к совершению указанных деяний причастны братья Сергей и Михаил Шевченко. Названные лица по указанным фактам постановлениями заместителя председателя Октябрьского районного суда г.орода таврополя подвергнуты административному наказанию в виде двух суток административного ареста за совершение административных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)", - говорится в сообщении блогера.

Варламов подчеркнул, что органом дознания по результатам проверки 27 апреля принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Прокурором Октябрьского района Ставрополя 29 апреля данное решение отменено и установлен срок дополнительной проверки 30 суток.