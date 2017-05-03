Главные новости
В РоссииПриговор Навальному по "делу Кировлеса" вступил в силуЭкономика"Ведомости" узнали о пропаже 5 млрд рублей из банка "Пересвет" перед его крахомВ РоссииПопулярность телевидения как источника информации в РФ снизилась до 52%
В России

Путин и Эрдоган обсудят вопрос о поставках в Турцию С-400

Есть обновление от 13:40

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Тема поставок в Турцию зенитных ракетных систем С-400 будет обсуждаться на переговорах президентов РФ Владимира Путина и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Сейчас будет обсуждаться", - сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли на переговорах подниматься данная тема.

В середине марта текущего года министр национальной обороны Турции Фикри Ышык сообщил о подвижках на переговорах с Россией по вопросу поставок Анкаре С-400.

Гендиректор госкорорации "Ростех" Сергей Чемезов также сообщал, что Москва и Анкара ведут переговоры о предоставлении Турции кредита на закупку российского вооружения, в том числе систем С-400 "Триумф".

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что на переговорах лидеров двух стран будет обсуждаться весь комплекс двусторонних отношений. По его словам, вопросы поставок зерна в Турцию также могут быть затронуты.

Теги: Владимир Путин, Сочи, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, Юрий Ушаков, С-400
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Российским ученым поручили создать гиперзвуковой летательный аппаратРоссийским ученым поручили создать гиперзвуковой летательный аппарат
Он должен будет развивать скорость в 12 раз выше скорости звукаПодробнее
Приговор Навальному по "делу Кировлеса" вступил в силуПриговор Навальному по "делу Кировлеса" вступил в силу
Кировский облсуд оставил приговор от 8 февраля 2017 года в силе, что лишает оппозиционера права баллотироваться на пост президента, хотя сам он с этим не согласенПодробнее
Популярность телевидения как источника информации в РФ снизилась до 52%Популярность телевидения как источника информации в РФ снизилась до 52%
При этом 70% респондентов доверяют данным центрального телевиденияПодробнее
Минобороны РФ отвергло версию о химбоеприпасах советского производства в ИдлибеМинобороны РФ отвергло версию о химбоеприпасах советского производства в Идлибе
В военном ведомстве констатировали, что вынуждены разочаровать сказочников Human Rights WatchПодробнее
Путин отметил сдержанность российских правоохранителей во время протестных акцийПутин отметил сдержанность российских правоохранителей во время протестных акций
Президент РФ напомнил, что в некоторых европейских странах для разгона демонстраций применяются слезоточивый газ и дубинкиПодробнее
Сенаторы предложили разрешить транспортным полицейским применять электрошокерыСенаторы предложили разрешить транспортным полицейским применять электрошокеры
Сейчас сотрудники транспортной безопасности не имеют права использовать электрошокеры при исполнении обязанностей, так как они работают в местах скопления людейПодробнее
Навальный заявил об утрате 80% зрения одним глазом после нападения с зеленкойНавальный заявил об утрате 80% зрения одним глазом после нападения с зеленкой
Оппозиционер обратится в прокуратуру с заявлением о бездействии правоохранительных органов после инцидентаПодробнее
Больше половины россиян хотят переизбрания Путина президентом РФБольше половины россиян хотят переизбрания Путина президентом РФ
Президентские выборы состоятся весной будущего годаПодробнее
В России около 2,6 млн человек отметили ПервомайВ России около 2,6 млн человек отметили Первомай
По данным полиции, порядка 56 тыс. сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии смотрели за порядкомПодробнее
Первомайская "Монстрация" в Новосибирске собрала 3 тыс. участниковПервомайская "Монстрация" в Новосибирске собрала 3 тыс. участников
В этом году акция прошла как официальное молодежное шествие - передвижная выставка разнообразных самодельных плакатовПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 2 мая5 фото
02 мая
Фотохроника 2 мая
Ежегодный бал Института костюма в Нью-Йорке12 фото
02 мая
Ежегодный бал Института костюма в Нью-Йорке
Лучшие фото недели10 фото
28 апреля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПриговор Навальному по "делу Кировлеса" вступил в силуЭкономика"Ведомости" узнали о пропаже 5 млрд рублей из банка "Пересвет" перед его крахомВ РоссииПопулярность телевидения как источника информации в РФ снизилась до 52%ЭкономикаСервисы такси "Сатурн", "Везет" и "Лидер" объединятся в крупнейшего агрегатора
Новый ускоритель для Большого адронного коллайдера запустят 9 мая
Военные самолеты США разведали обстановку у границ РФ на Балтике
Роспотребнадзор выявил норовирусы у сотрудников столовой лагеря в Удмуртии
Российским ученым поручили создать гиперзвуковой летательный аппарат
В Сочи началась встреча лидеров России и Турции
Из Третьяковской галереи эвакуировали посетителей
Прибыль Volkswagen подскочила в I квартале на 44%
В Новосибирске разработали новую версию рентгеновского сканера для систем безопасности
Путин и Эрдоган обсудят вопрос о поставках в Турцию С-400
Названы арбитры на 27-й тур чемпионата России по футболу
Китайский конгломерат HNA стал крупнейшим акционером Deutsche Bank
Соратник Квачкова получил полтора года колонии по делу об экстремизме
Противники передачи Исаакия Церкви подадут в суд на парламент Петербурга
В украинском Нежине украли памятник Марку Бернесу
Суд признал виновными фигурантов дела о затонувшей платформе "Кольская"
Британские ученые сообщили о способности розмарина улучшать память
Суд вынес решение по облившим зеленкой блогера Варламова
Режим работы нескольких станций московского метро изменится 7 и 9 мая
Ростелеком выделит более 5 млрд рублей на подключение больниц к интернету
Навальный обжалует повторный приговор по делу "Кировлеса" в ЕСПЧ
Россия спишет Киргизии долг на $240 млн
ЦБ установил курсы доллара и евро на 4 мая
Грузия не пропустила на свою территорию байкеров из клуба "Ночные волки"
На создание центра "Космонавтика и авиация" на ВДНХ направят 1,1 млрд руб.
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи