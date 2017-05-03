Путин и Эрдоган обсудят вопрос о поставках в Турцию С-400

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Тема поставок в Турцию зенитных ракетных систем С-400 будет обсуждаться на переговорах президентов РФ Владимира Путина и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Сейчас будет обсуждаться", - сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли на переговорах подниматься данная тема.

В середине марта текущего года министр национальной обороны Турции Фикри Ышык сообщил о подвижках на переговорах с Россией по вопросу поставок Анкаре С-400.

Гендиректор госкорорации "Ростех" Сергей Чемезов также сообщал, что Москва и Анкара ведут переговоры о предоставлении Турции кредита на закупку российского вооружения, в том числе систем С-400 "Триумф".

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что на переговорах лидеров двух стран будет обсуждаться весь комплекс двусторонних отношений. По его словам, вопросы поставок зерна в Турцию также могут быть затронуты.