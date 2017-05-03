Ростовский суд оправдал обвиняемого в хищении 470 млн руб. бизнесмена Хуруджи

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону вынес оправдательный Приговор в отношении экс-главы Агентства стратегических инициатив Южного федерального округа - бизнесмена Александра Хуруджи и бывшего генерального директора АО "Энергия" Сергея Конопского.

"Суд не признал представленные стороной обвинения доказательства достаточными для вынесения приговора", - сказала судья.

Гособвинитель в ходе прений сторон попросил назначить Хуруджи наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Кроме того, прокурор посчитал необходимым исключить из обвинения подсудимых хищение имущества на сумму более 470 млн рублей и отказался от поддержания требований стороны обвинения в "легализации, совершенной в особо крупном размере", которая изначально инкриминировалась Хуруджи.

По версии следствия, Хуруджи и Конопский разработали план по хищению денежных средств ПАО "МРСК Юга". В соответствии с ним, подсудимые, а также иные лица, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, предоставляли в региональную службу по тарифам недостоверные документы для установления индивидуальных тарифов ОАО "Энергия". После этого они приобретали дополнительное сетевое оборудование, которое позволило увеличить объем поставляемой ресурсоснабжающей организации электроэнергии, но при этом не приняли необходимых мер к снижению тарифа.

Хуруджи и Конопский обвинялись в хищении имущества ПАО "МРСК-Юга" на общую сумму более 470 млн рублей.

Подсудимым было предъявлено обвинение по статьям "мошенничество, совершенное в особо крупном размере", "незаконное предпринимательство" и "легализация, совершенная в особо крупном размере".