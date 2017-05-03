Путин проведет заседание Госсовета о расселении граждан из аварийного жилья

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В Кремле в четверг под председательством президента РФ Владимира Путина пройдет совместное заседание Государственного совета и комиссии при главе государства по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны, в том числе речь пойдет о расселении граждан из аварийного жилья.

Как сообщает в среду пресс-служба Кремля, "на обсуждение вынесены три блока вопросов: предоставление государственных и муниципальных услуг через сеть МФЦ, независимая оценка качества услуг в социальной сфере и расселение граждан из аварийного жилья".

С докладами по каждому блоку выступят профильные министры и главы регионов - министр экономического развития Максим Орешкин и губернатор Ростовской области Василий Голубев, министр труда и социальной защиты Максим Топилин и губернатор Псковской области Андрей Турчак, руководитель Минстроя Михаил Мень и глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев.

До этого в четверг Путин примет участие в церемонии открытия креста в память о великом князе Сергее Александровиче в Кремле.

Памятный крест был поставлен у Никольской башни в 1908 году на народные пожертвования после убийства генерал-губернатора Москвы великого князя Сергея Александровича в 1905 году. В 1918 году памятник был уничтожен.