Самолет рейса Дубай - Екатеринбург вынужденно приземлился в Уфе

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании fly dubai, следовавший по маршруту "Дубай - Екатеринбург", совершил посадку в Уфе в связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту назначения. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе аэропорта "Уфа" в среду.

"В 16:00 (14:00 по Москве - ИФ) самолет сел у нас на запасной аэродром, причина - метеоусловия аэропорта "Кольцово" (Екатеринбург - ИФ)", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, на борту воздушного судна находятся 107 взрослых и 24 ребенка.

"Пределы самолета они не покинут, в скором времени вылетят в Екатеринбург", - отметил собеседник агентства.