В Карелии возбудили дело на стрелявшего по полицейским мужчину

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Следователи возбудили дело на мужчину, который забаррикадировался в жилом доме в Петрозаводске и стрелял по полицейским, сообщили в региональном СКР.

По версии следствия, в среду утром 35-летний мужчина, вооруженный огнестрельным оружием, забаррикадировался в подвальном помещении жилого дома на улице Герцена. Жильцы были эвакуированы, а здание оцеплено.

"На правомерные требования сотрудников полиции и Росгвардии прекратить противоправные действия и сложить оружие подозреваемый ответил отказом и произвел несколько выстрелов в сотрудников. В ходе проведенной спецоперации к подозреваемому были применены спецсредства и оружие, в результате с огнестрельными ранениями он был задержан и находится в лечебном учреждении", - отмечается в сообщении.

Как пояснил заместитель главы Петрозаводска, председатель комитета ЖКХ Денис Жердев, злоумышленник угрожал выстрелить из охотничьего оружия по газовому оборудованию здания.

В СКР отмечают, что в ходе расследования будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза мужчины. Кроме того, следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о его аресте.