В Санкт-Петербурге обезврежен снаряд времен Великой Отечественной войны

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Саперы разминировали 240-мм немецкий снаряд, найденный в Санкт-Петербурге местными жителями, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Западного военного округа.

"Опасная находка была обнаружена в Тосненском районе Санкт-Петербурга в 900 метрах от автомобильной газозаправочной станции. Масса снаряда составляет 200 кг. В настоящее время снаряд вывезен на полигон, где будет уничтожен методом подрыва", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, артиллерийский снаряд предположительно использовался немецкой армией во время блокады Ленинграда.

Всего за выходные и праздничные дни инженеры округа обезвредили свыше 50 взрывоопасных предметов различного типа и калибра, сообщили в пресс-службе.