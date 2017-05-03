Эрдоган подтвердил приверженность принципу территориальной целостности Сирии

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Анкара называет политический процесс в Сирии и территориальную целостность этого государства своим приоритетом, привержена совместной работе с Россией на сирийском треке. Такие заявления сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции в Сочи по итогам переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным.

"Сегодня с господином Путиным мы пришли к согласию, что совершенное нападение (в Хан-Шейхуне) должно получить наказание. Любое нападение, направленное на нарушение перемирия, ухудшает не только положение на земле, но и также подрывает работу стран-гарантов. По всем этим вопросам мы работаем с Россией. Считаю, несомненно, что политический процесс приведет к решению сирийского кризиса. Остановка кровопролития в Сирии, территориальная целостность Сирии, а также политический процесс в Сирии является нашим приоритетом", - сказал Эрдоган.

"Борьба со всеми террористическими организациями в Сирии считается важной в отношении будущего Сирии. Мы никогда не делали различий между террористическими организациями. Даиш или Аль-Каида (террористические организации, запрещены в РФ) не имеют никакого различия для нас. Все они питаются кровью и хаосом (...) Мы не допустим появления вражеских образований на наших южных границах, которые будут угрожать нашей территориальной целостности и безопасности нашей страны. И впредь мы будем делать все, и предпринимать любые шаги для обеспечения безопасности наших граждан", - сказал он.

"Турция, Россия и Иран являются странами-гарантами перемирия, мы не должны упустить эту "золотую" возможность. Как страны-гаранты мы должны, в первую очередь, укрепить это перемирие, но некоторые круги тратят свою энергию для саботажа этого процесса (...) Мы хорошо знаем, что делают эти элементы, чтобы уничтожить прорастающие семена надежды. Очевидным примером этого является химическое нападение в Хан-Шейхуне. Такое варварское нападение не должно остаться безнаказанным", - отметил он.

"Разумеется, мы будем говорить о Сирии, будем проводить встречи о разрешении этого вопроса, будем прислушиваться к крикам, воплям невинных. Мой дорогой друг Путин также искренне выразил желание покончить с этой драмой. Он лично приложил много усилий, я верю, что он приложит их впредь для осуществления прекращения боевых действий", - сказал он.