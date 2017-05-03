ВКС проведут учения по отражению ракетного нападения

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Командно-штабные учения (КШУ) по упреждению ракетного нападения проведут в этом году Воздушно-космические силы (ВКС), информирует Минобороны РФ в среду.

"Под руководством главнокомандующего ВКС (генерал-полковника Виктора Бондарева) пройдут КШУ по управлению орбитальной группировкой в ходе предупреждения о ракетном нападении и информационного обеспечения Вооруженных сил России", - сообщили в военном ведомстве.

ВКС также будут задействованы в совместных стратегических учениях вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2017". Кроме того, летом пройдут всеармейские и международные этапы конкурсов "Авиадартс", "Ключи от неба", "Воздушные рубежи". Также в этом году пройдут совместные учения с боевой стрельбой войск и сил ПВО вооруженных сил государств - участников СНГ "Боевое содружество-2017". Эти манёвры проводятся раз в два года, на них отрабатываются вопросы совместных действий войск ПВО и авиации государств - участников СНГ по отражению агрессии в воздушном пространстве Содружества, говорится в сообщении.