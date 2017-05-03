Что произошло за день: среда, 3 мая

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Кировский областной суд признал законным приговор Алексею Навальному и Петру Офицерову по "делу Кировлеса". Таким образом, приговор вступил в силу. Оппозиционер намерен обжаловать его в ЕСПЧ.

- Владимир Путин договорился с Реджепом Тайипом Эрдоганом о том, что Россия и Турция снимут все взаимные торговые ограничения, кроме запрета на импорт турецких томатов. Как подчеркнул Аркадий Дворкович, будет снято и ограничение на поставки российского зерна.

- Стало известно, что Росавиация отзовет свое предупреждение о возможном ограничении чартерных рейсов в Турцию.

- По данным Financial Times, выход Великобритании из ЕС может стоить ей до 100 млрд евро. В Лондоне уже заявили, что не намерены платить такую сумму, а Брюссель призвал не считать финансовые выплаты наказанием за Brexit.

- Несколько российских аэропортов изменят график работы из-за парада Победы 9 мая и его репетиций.

- Футболист итальянской сборной и клуба "Рома" Франческо Тотти завершит карьеру по окончании сезона.

- По информации источника, "Башнефть" и "Роснефть", который подали к АФК "Система" иск на 106,6 млрд рублей, требуют возместить убытки, причиненные "Башнефти" в результате ее реорганизации в 2014 году.