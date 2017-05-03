Сенатор Рязанский разъяснил идею вывода самозанятых из теневого сектора экономики

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Ведется подготовка законопроекта, направленного на выход из теневого сектора самозанятых граждан, не платящих налоги, сообщил глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

"Речь идет о мерах, которые мотивировали бы на выход "из тени", а также на включение самозанятых граждан в систему трудовых и налоговых отношений", - цитирует сенатора пресс-служба СФ.

По его словам, в частности предусматривается упрощенная система налогообложения, а также возможность приобрести патент на год вперед.

Он напомнил, что ранее были внесены изменения в Налоговый кодекс, и самозанятые граждане, например, няни, сиделки, репетиторы были освобождены на два года от налогов.

По словам Рязанского за этот срок каждый должен определиться, станет ли он индивидуальным предпринимателем либо оформит свои отношения с работодателем в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

"Спустя два года эта ситуация должна быть поставлена на контроль", - сказал он.

Как отметил сенатор, если гражданин выполнил соответствующие требования, к нему никаких претензий не будет.

"Все виды гарантий - медицинских, социальных, а также связанных с детскими - школьными и дошкольными - учреждениями абсолютно защищены. Но у государства должно остаться право спросить у гражданина, как он выполнил свои обязательства перед обществом. Как это право будет реализовано - предмет общественной дискуссии", - сказал В.Рязанский.