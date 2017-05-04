В четырех регионах Дальнего Востока предупредили о повышенной опасности пожаров

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Повышенная пожарная опасность прогнозируется в конце весны в ряде районов четырех регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО).

"В мае повышенная пожарная опасность в лесах прогнозируется в центральной и южной частях Хабаровского края, южной, центральной и западной частях Приморского края, юго-восточной части Еврейской автономной области, южной части Сахалинской области", - говорится в сообщении пресс-службы Федеральной авиалесоохраны Рослесхоза.

Отмечается, что прогноз основан на информации Росгидромета о погоде в мае, а также на многолетних данных авиалесоохраны о количестве пожаров в лесах в России.

"Прогнозируемая высокая пожарная опасность не означает, что возникнет ЧС по лесным пожарам. Это значит, что есть риск, но все будет зависеть от соблюдения населением правил пожарной безопасности и оперативности работы лесопожарных служб", - отмечается в сообщении.

По данным департамента лесного хозяйства по ДФО, в этом году с начала пожароопасного периода в округе округа возникло более 560 лесных пожаров на площади 95,5 тыс. га. За аналогичный период 2016 года в округе было зарегистрировано свыше 450 пожаров на площади 215 тыс. га.