В Иркутской области потушили все лесные пожары

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В Иркутской области на землях лесного фонда нет ни одного пожара, сообщила в четверг пресс-служба регионального правительства.

"Сегодня утром ликвидировано возгорание площадью 5 га, обнаруженное и локализованное накануне в Братском районе. Кроме того, за минувшие сутки потушено еще шесть очагов: три в Братском, два в Качугском и один в Тайшетском районах. Площадь этих возгораний составила 30 га, покрытых лесом, и 3 га редколесья", - говорится в сообщении.

Всего к ликвидации всех пожаров привлекалось 52 человека, в том числе 11 пожарных-десантников, и 16 единиц техники. Авиация не задействовалась.

По прогнозу Федерального государственного бюджетного учреждения "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", сегодня чрезвычайный - V - класс пожарной опасности прогнозируется девяти территориях области: Киренском, Усть-Кутском, Чунском, Казачинско-Ленском, Жигаловском, Нижнеудинском, Нукутском, Балаганском и Братском районах.

В Иркутской области продолжает действовать режим ЧС, введенный 28 апреля.