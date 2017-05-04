В одном из районов Приамурья введен режим ЧС

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Власти Бурейского района Амурской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за высокого класса пожарной опасности по погодным условиям.

"Для предотвращения лесных пожаров в связи с сухой, жаркой погодой в лесном фонде Бурейского района, увеличением на территории комплексного показателя пожарной опасности по условиям погоды до 4 класса (высокий - ИФ) на территории района введен режим ЧС", - говорится обнародованном в четверг официальном решении комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации района.

Населению Бурейского района до отмены режима чрезвычайной ситуации запрещается посещение лесов, разведение костров, отжиг сухой растительности, мусора.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России, за минувшие сутки на территории Амурской области зарегистрировано 15 палов сухой растительности. Все они ликвидированы.

Четвертый класс пожарной опасности установлен в восьми районах Приамурья: Архаринском, Благовещенском, Бурейском, Октябрьском, Завитинском, Белогорском, Ромненском и Серышевском районах.

По данным областного Минлесхоза, за прошедшие сутки на территории области зарегистрировано восемь природных пожаров на общей площади 1,9 тыс. га. Из них пять действующие в Архаринском, Бурейском, Завитинском районах (1,8 тыс. га). Одни пожар в Завитинском районе локализован в 8 км от села Антоновка.