Главные новости
В миреСтало известно о еще одном погибшем в Сирии российском военномВ миреДиректор ФБР назвал Россию самой крупной угрозой из возможныхВ РоссииРоссия и Турция снимут практически все взаимные торговые ограничения
В России

В одном из районов Приамурья введен режим ЧС

Населению запрещается посещение лесов

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Власти Бурейского района Амурской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за высокого класса пожарной опасности по погодным условиям.

"Для предотвращения лесных пожаров в связи с сухой, жаркой погодой в лесном фонде Бурейского района, увеличением на территории комплексного показателя пожарной опасности по условиям погоды до 4 класса (высокий - ИФ) на территории района введен режим ЧС", - говорится обнародованном в четверг официальном решении комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации района.

Населению Бурейского района до отмены режима чрезвычайной ситуации запрещается посещение лесов, разведение костров, отжиг сухой растительности, мусора.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России, за минувшие сутки на территории Амурской области зарегистрировано 15 палов сухой растительности. Все они ликвидированы.

Четвертый класс пожарной опасности установлен в восьми районах Приамурья: Архаринском, Благовещенском, Бурейском, Октябрьском, Завитинском, Белогорском, Ромненском и Серышевском районах.

По данным областного Минлесхоза, за прошедшие сутки на территории области зарегистрировано восемь природных пожаров на общей площади 1,9 тыс. га. Из них пять действующие в Архаринском, Бурейском, Завитинском районах (1,8 тыс. га). Одни пожар в Завитинском районе локализован в 8 км от села Антоновка.

Теги: Россия, Амурская область
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
В ФоРГО заявили об уровне электоральной поддержки Путина в пределах 61-66%‍В ФоРГО заявили об уровне электоральной поддержки Путина в пределах 61-66%&#8205;
"Путинское большинство" интересуется внешней политикой больше, чем федеральной и социально-экономической повесткойПодробнее
Россия и Турция снимут практически все взаимные торговые ограниченияРоссия и Турция снимут практически все взаимные торговые ограничения
В силе останется запрет на ввоз турецких томатов, который будет действовать до тех пор, пока российские производители не окупят инвестиции, сделанные в связи с закрытием рынкаПодробнее
Глава Минтруда РФ не исключил обсуждения индексации работающим пенсионерамГлава Минтруда РФ не исключил обсуждения индексации работающим пенсионерам
Как напомнил Максим Топилин, решение о том, что пенсии работающих пенсионеров не индексируются, уже давно принятоПодробнее
Российским ученым поручили создать гиперзвуковой летательный аппаратРоссийским ученым поручили создать гиперзвуковой летательный аппарат
Он должен будет развивать скорость в 12 раз выше скорости звукаПодробнее
Приговор Навальному по "делу Кировлеса" вступил в силуПриговор Навальному по "делу Кировлеса" вступил в силу
Кировский облсуд оставил приговор от 8 февраля 2017 года в силе, что лишает оппозиционера права баллотироваться на пост президента, хотя сам он с этим не согласенПодробнее
Популярность телевидения как источника информации в РФ снизилась до 52%Популярность телевидения как источника информации в РФ снизилась до 52%
При этом 70% респондентов доверяют данным центрального телевиденияПодробнее
Минобороны РФ отвергло версию о химбоеприпасах советского производства в ИдлибеМинобороны РФ отвергло версию о химбоеприпасах советского производства в Идлибе
В военном ведомстве констатировали, что вынуждены разочаровать сказочников Human Rights WatchПодробнее
Путин отметил сдержанность российских правоохранителей во время протестных акцийПутин отметил сдержанность российских правоохранителей во время протестных акций
Президент РФ напомнил, что в некоторых европейских странах для разгона демонстраций применяются слезоточивый газ и дубинкиПодробнее
Сенаторы предложили разрешить транспортным полицейским применять электрошокерыСенаторы предложили разрешить транспортным полицейским применять электрошокеры
Сейчас сотрудники транспортной безопасности не имеют права использовать электрошокеры при исполнении обязанностей, так как они работают в местах скопления людейПодробнее
Навальный заявил об утрате 80% зрения одним глазом после нападения с зеленкойНавальный заявил об утрате 80% зрения одним глазом после нападения с зеленкой
Оппозиционер обратится в прокуратуру с заявлением о бездействии правоохранительных органов после инцидентаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 3 мая6 фото
03 мая
Фотохроника 3 мая
Ежегодный бал Института костюма в Нью-Йорке12 фото
02 мая
Ежегодный бал Института костюма в Нью-Йорке
Лучшие фото недели10 фото
28 апреля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСтало известно о еще одном погибшем в Сирии российском военномВ миреДиректор ФБР назвал Россию самой крупной угрозой из возможныхВ РоссииРоссия и Турция снимут практически все взаимные торговые ограниченияВ РоссииПриговор Навальному по "делу Кировлеса" вступил в силу
В одном из районов Приамурья введен режим ЧС
В Иркутской области потушили все лесные пожары
Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в Перу
В ФоРГО заявили об уровне электоральной поддержки Путина в пределах 61-66%‍
Российские военные за сутки передали 1,8 т гумпомощи жителям Алеппо
Машину с людьми подняли со дна озера в Хабаровском крае
Законопроект о разведке принят палатой представителей Конгресса США
В четырех регионах Дальнего Востока предупредили о повышенной опасности пожаров
"Талибан" запланировал создать в Афганистане параллельные госорганы
Палата представителей США приняла бюджет на оставшуюся часть финансового года
СМИ узнали о планах разместить иностранные воинские контингенты в Сирии
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи