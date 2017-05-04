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Непогода оставила без электроэнергии населенные пункты Забайкалья

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Резкое ухудшение погоды привело к локальным технологическим нарушениям электроснабжения потребителей в некоторых населенных пунктах Ононского, Оловяннинского, Борзинского, Могойтуйского районов Забайкальского края, сообщает пресс-служба филиала "Межрегиональной распределительной сетевой компании (МРСК) Сибири" - "Читаэнерго".

Специалисты филиала переведены на особый режим работы, аварийно-восстановительные бригады "Читаэнерго" приступили к ремонтным работам на распределительных сетях напряжением 0,4 - 10 кВ, говорится в сообщении.

Основная причина технологических нарушений - ветер и налипание снега на провода.

Оперативный штаб из руководителей и специалистов предприятия отслеживает обстановку на подведомственных энергообъектах. Компания обеспечена всем необходимым оборудованием для проведения восстановительных работ в кратчайшие сроки.

Организовано тесное взаимодействие с администрацией, муниципалитетами, Главным управлением МЧС по Забайкальскому краю. Всего в работах задействованы более 50 человек и 25 единиц техники.

В свою очередь, пресс-служба регионального Минэнерго сообщает, что по данным на 5:00 местного времени четверга отключено 20 распределительных сетей 6-10 кВ. Мощность отключенных потребителей - 3,8 МВт.

Теги: Россия, Забайкалье
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