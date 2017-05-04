Главные новости
В РоссииВ ФоРГО рассказали о масштабе электоральной поддержки ПутинаВ миреБольшинство французов отдало предпочтение Макрону по итогам дебатовВ миреСМИ узнали о планах разместить иностранные воинские контингенты в Сирии
В России

"Коммерсант" узнал о жалобе пилотов на Росавиацию

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Пилоты самолетов и работники отрасли направили обращение в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) с просьбой проверить Росавиацию в части организации обучения и выдачи летных свидетельств, сообщает "Коммерсант".

По информации издания, в письме говорится, что ведомство "зачастую не объясняя причин или по-разному трактуя законы" уже аннулировало свидетельства сотен авиационных специалистов, полученные в соответствии с законодательством. Еще тысяча пилотских свидетельств может быть аннулирована в ближайшие дни.

В частности, шаги Росавиации коснулись "нескольких тысяч авиационных специалистов, в том числе бывших военных пилотов, штурманов и бортинженеров, а также частных пилотов, переучившихся на коммерческих пилотов в негосударственных авиационных учебных центрах" (АУЦ).

В обращении подчеркивается, то негосударственные АУЦ создавались с разрешения самой Росавиации после введения в действие ФАП N147, получали все необходимые сертификаты, а программы подготовки одобряли чиновники. Получение свидетельств частных и коммерческих пилотов после обучения в частных АУЦ полностью соответствовало требованиям, предъявляемым ФАП, и положениям ICAO.

В письме содержится требование провести независимый аудит законодательства РФ в сфере авиации и выдачи рекомендаций. Также пилоты потребовали привлечь иностранных специалистов для независимого аудита Росавиации в части организации первоначального обучения и выдачи пилотских свидетельств. Также авторы петиции просят ICAO обязать ведомство вернуть отозванные летные свидетельства.

Однако пресс-секретарь ICAO Энтони Филбин пояснил "Коммерсанту", что "национальные или корпоративные трудовые вопросы в области воздушного транспорта должны решать соответствующие местные учреждения, компании и организации".

Эксперты говорят, что ситуация может усугубить и без того надвигающийся на отрасль дефицит пилотов.

Теги: Росавиация, ICAO
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Три четверти россиян признались в гордости своим гражданствомТри четверти россиян признались в гордости своим гражданством
Список позиций, внушающих респондентам чувство гордости за Россию, возглавляют природные ресурсы и прошлоеПодробнее
В ФоРГО заявили об уровне электоральной поддержки Путина в пределах 61-66%‍В ФоРГО заявили об уровне электоральной поддержки Путина в пределах 61-66%&#8205;
"Путинское большинство" интересуется внешней политикой больше, чем федеральной и социально-экономической повесткойПодробнее
Россия и Турция снимут практически все взаимные торговые ограниченияРоссия и Турция снимут практически все взаимные торговые ограничения
В силе останется запрет на ввоз турецких томатов, который будет действовать до тех пор, пока российские производители не окупят инвестиции, сделанные в связи с закрытием рынкаПодробнее
Глава Минтруда РФ не исключил обсуждения индексации работающим пенсионерамГлава Минтруда РФ не исключил обсуждения индексации работающим пенсионерам
Как напомнил Максим Топилин, решение о том, что пенсии работающих пенсионеров не индексируются, уже давно принятоПодробнее
Российским ученым поручили создать гиперзвуковой летательный аппаратРоссийским ученым поручили создать гиперзвуковой летательный аппарат
Он должен будет развивать скорость в 12 раз выше скорости звукаПодробнее
Приговор Навальному по "делу Кировлеса" вступил в силуПриговор Навальному по "делу Кировлеса" вступил в силу
Кировский облсуд оставил приговор от 8 февраля 2017 года в силе, что лишает оппозиционера права баллотироваться на пост президента, хотя сам он с этим не согласенПодробнее
Популярность телевидения как источника информации в РФ снизилась до 52%Популярность телевидения как источника информации в РФ снизилась до 52%
При этом 70% респондентов доверяют данным центрального телевиденияПодробнее
Сервисы такси "Сатурн", "Везет" и "Лидер" объединятся в крупнейшего агрегатораСервисы такси "Сатурн", "Везет" и "Лидер" объединятся в крупнейшего агрегатора
Новая компания будет работать под брендом Fasten, будут объединены программные комплексы такси-агрегаторов и штатыПодробнее
Минобороны РФ отвергло версию о химбоеприпасах советского производства в ИдлибеМинобороны РФ отвергло версию о химбоеприпасах советского производства в Идлибе
В военном ведомстве констатировали, что вынуждены разочаровать сказочников Human Rights WatchПодробнее
Путин отметил сдержанность российских правоохранителей во время протестных акцийПутин отметил сдержанность российских правоохранителей во время протестных акций
Президент РФ напомнил, что в некоторых европейских странах для разгона демонстраций применяются слезоточивый газ и дубинкиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 3 мая6 фото
03 мая
Фотохроника 3 мая
Ежегодный бал Института костюма в Нью-Йорке12 фото
02 мая
Ежегодный бал Института костюма в Нью-Йорке
Лучшие фото недели10 фото
28 апреля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ ФоРГО рассказали о масштабе электоральной поддержки ПутинаВ миреБольшинство французов отдало предпочтение Макрону по итогам дебатовВ миреСМИ узнали о планах разместить иностранные воинские контингенты в СирииВ миреУкраина обжалует решение Интерпола о прекращении розыска Януковича
"Коммерсант" узнал о жалобе пилотов на Росавиацию
Три четверти россиян признались в гордости своим гражданством
Жительница Новосибирска нашла у себя дома ядовитую змею
Синоптики предсказали заморозки в Москве и Подмосковье
Нефть Brent подешевела до $50,7 за баррель
Майкл Рукер: "Стражи Галактики" сделаны для наикрутейших зрителей
Фондовые индексы США завершили торги в среду разнонаправленным движением
Суд оштрафовал жителя Иркутской области за драку в детской поликлинике
Праздничную подсветку будут включать в Москве с 5 по 9 мая
Тиллерсон предложил "испытать" Китай в вопросе оказания давления на КНДР
Что случилось этой ночью: четверг, 4 мая
Теплоход затонул в Приамурье на Зейском водохранилище
Непогода оставила без электроэнергии населенные пункты Забайкалья
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи