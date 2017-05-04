"Коммерсант" узнал о жалобе пилотов на Росавиацию

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Пилоты самолетов и работники отрасли направили обращение в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) с просьбой проверить Росавиацию в части организации обучения и выдачи летных свидетельств, сообщает "Коммерсант".

По информации издания, в письме говорится, что ведомство "зачастую не объясняя причин или по-разному трактуя законы" уже аннулировало свидетельства сотен авиационных специалистов, полученные в соответствии с законодательством. Еще тысяча пилотских свидетельств может быть аннулирована в ближайшие дни.

В частности, шаги Росавиации коснулись "нескольких тысяч авиационных специалистов, в том числе бывших военных пилотов, штурманов и бортинженеров, а также частных пилотов, переучившихся на коммерческих пилотов в негосударственных авиационных учебных центрах" (АУЦ).

В обращении подчеркивается, то негосударственные АУЦ создавались с разрешения самой Росавиации после введения в действие ФАП N147, получали все необходимые сертификаты, а программы подготовки одобряли чиновники. Получение свидетельств частных и коммерческих пилотов после обучения в частных АУЦ полностью соответствовало требованиям, предъявляемым ФАП, и положениям ICAO.

В письме содержится требование провести независимый аудит законодательства РФ в сфере авиации и выдачи рекомендаций. Также пилоты потребовали привлечь иностранных специалистов для независимого аудита Росавиации в части организации первоначального обучения и выдачи пилотских свидетельств. Также авторы петиции просят ICAO обязать ведомство вернуть отозванные летные свидетельства.

Однако пресс-секретарь ICAO Энтони Филбин пояснил "Коммерсанту", что "национальные или корпоративные трудовые вопросы в области воздушного транспорта должны решать соответствующие местные учреждения, компании и организации".

Эксперты говорят, что ситуация может усугубить и без того надвигающийся на отрасль дефицит пилотов.