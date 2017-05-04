Задержаны подозреваемые в убийстве белого медведя на острове в Карском море

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники ОМВД России по Тазовскому району доставили в отдел полиции для дачи объяснений мужчин, подозреваемых в убийстве белого медведя на острове Вилькицкого в Карском море (Ямало-Ненецкий автономный округ).

Пресс-служба УМВД по ЯНАО сообщает, что у мужчин изъято оружие, из которого, предположительно, был убит медведь, и порох. Все это направлено на баллистическую экспертизу.

По факту убийства белого медведя возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная охота". Статья предусматривает наказание до трех лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

Как сообщалось, члены Русского географического общества во время экспедиции нашли на старой метеостанции на острове Вилькицкого шкуру убитого браконьерами белого медведя. Ему было около четырех-пяти лет.

Директор государственного природного заповедника "Гыданский" Вячеслав Берлинский заявлял "Интерфаксу", что браконьерами, убившими медведя, предположительно, являются представители коренных малочисленных народов Севера, которые, вероятно, действовали по заказу.