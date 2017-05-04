Песков не стал комментировать слова главы ФБР о российской угрозе

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В Кремле не стали комментировать высказывание главы ФБР США Джеймса Коми, назвавшего Россию главной угрозой США и всего демократического мира.

"Мой коллега в Белом доме уже прокомментировал. Мне нечего добавить", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в четверг.

Накануне на слушаниях в юридическом комитете сената, на которых вновь рассматривался вопрос о влиянии России на выборы 2016 года в США, директор ФБР Коми заявил, что Россия - "это самая крупная угроза из всех на Земле, исходя из ее намерений и возможностей".

Представитель Белого дома Шон Спайсер в среду не стал давать прямых комментариев в связи с прозвучавшими ранее обвинениями главы ФБР Джеймса Коми о том, что Россия якобы продолжает вмешиваться во внутреннюю политику США.

"Я думаю, это точка зрения ФБР", - сказал он на брифинге в ответ на просьбу журналиста прокомментировать высказывания Коми.