Мантуров анонсировал первый вылет МС-21 в ближайшие недели

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Первый вылет самолета МС-21 состоится в ближайшие недели, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в четверг.

"Скоро... вот-вот, то есть это вопрос недель", - сказал министр, отвечая на вопрос журналистов.

Семейство пассажирских ближне-среднемагистральных лайнеров МС-21 ("Магистральный самолет XXI века") - гражданский проект корпорации "Иркут" (входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию"). Летные испытания самолета ранее планировалось начать в апреле 2017 г., но в апреле вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил о переносе срока на конец мая - "с учетом результатов испытаний по статике и иных испытаний".

Базовой версией самолета является МС-21-300 вместимостью 180-200 мест, кроме того, предполагается запуск производства МС-21-200 вместимостью 150 мест, а также МС-21-400, вмещающего более 200 пассажиров. С 2020 г. "Иркут" планирует ежегодно производить по 20 МС-21, с 2023 г. - нарастить темп до 70 машин в год, заявляли ранее в корпорации.