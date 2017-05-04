Суда на месте крушения корабля "Лиман" изучат возможность его подъема

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Суда Черноморского флота прибыли к месту, где затонул разведывательный корабль "Лиман" для того, чтобы оценить возможность его поднятия, считает бывший начальник Главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко.

"Они изучают ситуацию на предмет возможности подъема или части каких-то изделий или всего корабля", - сказал "Интерфаксу" Кравченко, в 1996-1998 занимавший должность командующего Черноморским флотом.

По его словам, Черноморский флот обладает всем необходимым оборудованием для обследования затонувших кораблей, в том числе на больших глубинах.

"Корабли, очевидно, спускают водолазов, изучают ситуацию. Если будет принято решение поднять корабль на этих глубинах, тогда соответствующие корабли с понтонами туда подойдут и будут поднимать", - сказал адмирал.

Ранее в четверг Минобороны РФ опровергло сообщения СМИ о том, что водолазы Черноморского флота приступили к подъему оборудования с затонувшего корабля. "Все необходимое оборудование до затопления "Лимана" было демонтировано экипажем и доставлено вместе с документацией и штатным оружием на базу Черноморского флота", - сказали в военном ведомстве РФ.

27 апреля средний разведывательный корабль "Лиман" Черноморского флота РФ затонул в Черном море после столкновения с иностранным судном. Все члены экипажа были спасены. По данным турецких СМИ, столкнувшееся с "Лиманом" судно шло под флагом Того и перевозило скот. Причиной столкновения, которое произошло северо-западнее пролива Босфор, назвали туман.