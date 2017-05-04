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Правительство отчиталось о выполнении майских указов президента

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ выполнило в срок свыше 90% поручений, содержащихся в майских указах президента, сообщили в кабинете министров.

Реализация майских указов 2012 года будет обсуждаться в четверг на совместном заседании Госсовета и комиссии по мониторингу целевых показателей социально-экономического развития РФ, которое проведет в Кремле президент Владимир Путин.

Согласно справке правительства, в майских указах содержится 218 поручений кабинету министров. "Из них к настоящему времени правительство должно было выполнить 180 поручений. Выполнено и снято с контроля 165 поручений - 91,7% от числа поручений, которые должны быть выполнены к настоящему времени", - говорится в документе.

В настоящее время в правительстве на исполнении находится 53 поручения, в том числе не выполненные в первоначально установленные сроки. "Для них установлены новые сроки исполнения либо определена периодичность представления докладов, то есть они переведены в "длящийся" режим", - поясняется в справке.

Теги: правительство РФ, майские указы
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