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Навальному вернули загранпаспорт после жалобы на невозможность выехать лечиться за границу

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Оппозиционер Алексей Навальный в четверг сообщил, что ему вернули заграничный паспорт.

"Сегодня звонок из ФМС: приходите и забирайте свой загранпаспорт. (...) Всё же пять лет мне паспорт не давали. Но действительно: пришел, получил", - говорится в сообщении на сайте оппозиционера.

Он также предположил, что "видимо, есть некое "водяное перемирие" на медицинские темы". "Теперь могу поехать на обследование и лечение в одну из клиник, специализирующихся по ожогам глаз", - пояснил оппозиционер.

Он отметил, что его и в России сейчас интенсивно лечат хорошие врачи, "только и они сами рекомендуют мне ехать в специализированные клиники, особенно с учётом того, что может маячить мне пересадка роговицы".

"Вчерашний замер показал у меня 15% зрения на правом глазу. Но шансы есть, будем лечить", - сообщил Навальный.

2 мая оппозиционер написал у себя на сайте: "Мне бы сейчас, конечно, сильно помог бы выезд в одну из специализированных клиник Швейцарии или Испании, но как вы знаете, дорогое правительство запрещает мне выезд из страны уже пять лет и загранпаспорт не даёт".

В прошлый четверг неизвестный напал на Навального у Центра международной торговли в Москве и плеснул ему в лицо зеленкой, в результате чего тот получил повреждения зрачка и роговицы правого глаза. 28 апреля полиция начала проверку по факту химического ожога у Навального.

О результатах проверки пока ничего не сообщалось. Между тем 1 мая в СМИ появилась видеозапись нападения, на которой интернет-пользователи идентифицировали члена группировки SERB Александра Петрунько. Именно он, как утверждается, плеснул химраствором в лицо Навальному. Другой попавший на видеозапись член SERB Алексей Кулаков в интервью "Новой газете" подтвердил, что находился на месте событий, но заявил о непричастности к самому нападению.

Теги: Алексей Навальный
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