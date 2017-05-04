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Владислав Сурков прокомментировал слухи о своей болезни

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Помощник президента Владислав Сурков отверг появившиеся в интернете предположения о резком ухудшении своего здоровья. Накануне широкое распространение в социальных сетях получила фотография Суркова, сделанная перед пресс-конференцией Владимира Путина и Ангелы Меркель в сочинской резиденции "Бочаров ручей". На ней чиновник выглядит сильно похудевшим.

В комментарии журналу "Русский пионер" Сурков рассказал, что "здоров, совсем здоров" и пожелал того же всем неравнодушным.

"Я изменился, конечно, и это нормально. Ходить всю жизнь с одним и тем же выражением лица - это скучно и негигиенично. Как носить, никогда не снимая, какие-нибудь штаны. Перемены неизбежны. В том числе, перемены к лучшему, которые и нужно культивировать. Мне кажется, у меня это пока получается", - сказал он.

Теги: Владислав Сурков
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