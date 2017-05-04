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Ущерб от киберпреступлений в Германии в 2016 году превысил 50 млн евро

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Полиция Германии зарегистрировала в 2016 году около 83 тысяч киберпреступлений, ущерб от которых превысил 51 млн евро. Об этом сообщил президент Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) Хольгер Мюнх.

При этом, по его словам, правоохранительным органам известно лишь о малой части преступлений, совершаемых в сфере информационных технологий, так что реальную сумму убытков представить сложно, сообщает Deutsche Welle.

Германия как одно из передовых индустриальных государств является постоянной мишенью киберпреступников, заявил глава BKA. В эпоху цифровых данных они находят все больше уязвимых мест в системах безопасности, получая доступ в операционные системы с помощью новых технологий и обходя уровни защиты. Поэтому сотрудникам следственных органов, борющимся с хакерами, необходимо совершенствовать навыки в сфере цифровых технологий и быстрее приспосабливаться к изменениям в ней.

Теги: Германия
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