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Адвокату Навального сообщили об отсутствии у оппозиционера права выехать за границу

Есть обновление от 19:06

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Федеральная служба исполнения наказаний считает, что оппозиционный политик Алексей Навальный, который в четверг получил загранпаспорт, не может покидать пределы России, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Вадим Кобзев.

"Сегодня мне позвонила начальник уголовно-исполнительной инспекции и спросила, действительно ли он (А.Навальный) получил загранпаспорт, что очень ее удивило, а затем говорит: вы передайте ему обязательно, что осужденным в России за границу выезжать запрещено", - рассказал Кобзев "Интерфаксу" в четверг.

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По его словам, требование инспекции необоснованно.

Алексей Навальный дважды условно осужден по делу о хищении средств у компании "Ив Роше", а также хищения средств предприятия "Кировлес", в связи с чем должен дважды в месяц отмечаться в территориальной уголовно-исполнительной инспекции.

"Во-первых, в законе написано "может быть ограничено право выезда", во-вторых, если он поедет лечиться, и на период лечения выпадет день, когда он должен отмечаться (в инспекции), тогда мы заранее письменно уведомим о том, что у нас уважительная причина, и мы в этот день отмечаться не придем. В противном случае мы ни о чем не должны уведомлять или просить", - заявил защитник.

Адвокат отметил, что у Навального сейчас нет никакой меры пресечения, и о каком-либо запрете на выезд ему ничего неизвестно. "ФМС паспорт выдала, если его на границе выпустят, то и все, они тут ни при чем, это не в их компетенции", - сказал Кобзев.

Ранее в четверг Навальный сообщил, что получил на руки загранпаспорт, который ему отказывались выдавать в течение пяти лет.

Теги: ФСИН, Алексей Навальный
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