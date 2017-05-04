Что произошло за день: четверг, 4 мая

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Художник-акционист Петр Павленский сообщил о предоставлении ему политического убежища во Франции.

- Организаторы песенного конкурса "Евровидение" заявили, что намерены наказать Украину (за отказ пустить Юлию Самойлову в страну) и Россию (за непосещение обязательных мероприятий).

- Три человека погибли в результате крушения вертолета "Робинсон" в Башкирии.

- По факту нападения с зеленкой на Алексея Навального возбуждено уголовное дело. Между тем, оппозиционеру вернули загранпаспорт, но затем во ФСИН заявили, что тот все равно не может выезжать за границу.



- Турция с 4 мая сняла ограничения на ввоз российской пшеницы.

- Супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп с осени прекратит принимать участие в публичных мероприятиях.

- Российский военно-дипломатический источник сообщил, что один из арабских телеканалов провел в Сирии постановочные съемки, якобы подтверждающие очередное применение правительственной армией химического оружия.

- Доллар США в ходе торгов на Московской бирже в четверг днем обновил максимум с 22 марта, поднявшись выше 58 рублей.