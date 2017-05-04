Главные новости
В РоссииТри человека погибли при крушении вертолета в БашкирииВ миреОрганизаторы "Евровидения" пригрозили России и Украине санкциямиВ РоссииПетр Павленский получил политическое убежище во Франции
В России

Что произошло за день: четверг, 4 мая

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Художник-акционист Петр Павленский сообщил о предоставлении ему политического убежища во Франции.

- Организаторы песенного конкурса "Евровидение" заявили, что намерены наказать Украину (за отказ пустить Юлию Самойлову в страну) и Россию (за непосещение обязательных мероприятий).

- Три человека погибли в результате крушения вертолета "Робинсон" в Башкирии.

- По факту нападения с зеленкой на Алексея Навального возбуждено уголовное дело. Между тем, оппозиционеру вернули загранпаспорт, но затем во ФСИН заявили, что тот все равно не может выезжать за границу.

- Турция с 4 мая сняла ограничения на ввоз российской пшеницы.

- Супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп с осени прекратит принимать участие в публичных мероприятиях.

- Российский военно-дипломатический источник сообщил, что один из арабских телеканалов провел в Сирии постановочные съемки, якобы подтверждающие очередное применение правительственной армией химического оружия.

- Доллар США в ходе торгов на Московской бирже в четверг днем обновил максимум с 22 марта, поднявшись выше 58 рублей.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Прокуратура потребовала возбудить дело по факту покупки "Почтой России" двух Ту-204Прокуратура потребовала возбудить дело по факту покупки "Почтой России" двух Ту-204
Подробнее
Три человека погибли при крушении вертолета в БашкирииТри человека погибли при крушении вертолета в Башкирии
По данным транспортной прокуратуры, вертолет разбился в труднодоступной местностиПодробнее
Петр Павленский получил политическое убежище во ФранцииПетр Павленский получил политическое убежище во Франции
Информацию об этом подтвердил сам художникПодробнее
Три четверти россиян признались в гордости своим гражданствомТри четверти россиян признались в гордости своим гражданством
Список позиций, внушающих респондентам чувство гордости за Россию, возглавляют природные ресурсы и прошлоеПодробнее
В ФоРГО заявили об уровне электоральной поддержки Путина в пределах 61-66%‍В ФоРГО заявили об уровне электоральной поддержки Путина в пределах 61-66%&#8205;
"Путинское большинство" интересуется внешней политикой больше, чем федеральной и социально-экономической повесткойПодробнее
Россия и Турция снимут практически все взаимные торговые ограниченияРоссия и Турция снимут практически все взаимные торговые ограничения
В силе останется запрет на ввоз турецких томатов, который будет действовать до тех пор, пока российские производители не окупят инвестиции, сделанные в связи с закрытием рынкаПодробнее
Глава Минтруда РФ не исключил обсуждения индексации работающим пенсионерамГлава Минтруда РФ не исключил обсуждения индексации работающим пенсионерам
Как напомнил Максим Топилин, решение о том, что пенсии работающих пенсионеров не индексируются, уже давно принятоПодробнее
Российским ученым поручили создать гиперзвуковой летательный аппаратРоссийским ученым поручили создать гиперзвуковой летательный аппарат
Он должен будет развивать скорость в 12 раз выше скорости звукаПодробнее
Приговор Навальному по "делу Кировлеса" вступил в силуПриговор Навальному по "делу Кировлеса" вступил в силу
Кировский облсуд оставил приговор от 8 февраля 2017 года в силе, что лишает оппозиционера права баллотироваться на пост президента, хотя сам он с этим не согласенПодробнее
Популярность телевидения как источника информации в РФ снизилась до 52%Популярность телевидения как источника информации в РФ снизилась до 52%
При этом 70% респондентов доверяют данным центрального телевиденияПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
День "Звездных войн" в московском метро6 фото
04 мая
День "Звездных войн" в московском метро
Фотохроника 3 мая6 фото
03 мая
Фотохроника 3 мая
Лучшие фото недели10 фото
28 апреля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииТри человека погибли при крушении вертолета в БашкирииВ миреОрганизаторы "Евровидения" пригрозили России и Украине санкциямиВ РоссииПетр Павленский получил политическое убежище во ФранцииЭкономикаДоллар впервые с конца марта поднялся выше 58 рублей
Прокуратура потребовала возбудить дело по факту покупки "Почтой России" двух Ту-204
Что произошло за день: четверг, 4 мая
Фотохроника 4 мая
Трамп принял приглашения лидеров Саудовской Аравии, Израиля и Палестины
Бывший директор музея предстанет перед судом по делу о невозвращении икон
Президент России потребовал учесть мнение москвичей при расселении хрущевок
Рекордсмена РФПЛ Медведева признали игроком месяца в "Ростове"
Путин подписал закон о безвизовом въезде в РФ болельщиков ЧМ-2018
Трамп разрешил религиозным группам поддерживать политиков
После нападения с зеленкой на Навального возбудили уголовное дело
Адвокату Навального сообщили об отсутствии у оппозиционера права выехать за границу
Папа римский встретится с Трампом
Украденный в Нежине памятник актеру Бернесу нашли в яме за городом
Brent опустилась ниже $49 за баррель
Арест бывшему вице-губернатору Петербурга Оганесяну продлен до 8 августа
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи