Журналисту "Новой газеты" отказали в предоставлении политического убежища в РФ

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Журналисту "Новой газеты" Худоберди Нурматову, известному под псевдонимом Али Феруз, отказано в предоставлении политического убежища в России. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре МВД РФ, для этого нет оснований.

"Решениями территориального органа МВД России Нурматову Х.Т. было отказано и в признании беженцем на территории Российской Федерации, и в предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации в связи с отсутствием оснований, предусмотренных действующим законодательством", - сказал сотрудник пресс-центра.

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что МВД РФ приняло решение об отказе предоставить Нурматову убежище в России. По данным изданий, журналист должен покинуть страну или будет депортирован в Узбекистан.

16 марта корреспондент "Новой газеты" Нурматов был задержан правоохранительными органами. Его доставили в ОВД "Пресня", где с ним продолжили работать сотрудники ФСБ. Вечером того же дня он был госпитализирован в больницу в связи с обострившимся в результате стресса хроническим заболеванием.

Главный редактор газеты Муратов сообщил "Интерфаксу", что "задержание было сделано по требованию узбекской стороны, откуда Нурматов уехал несколько лет назад, когда его пытались вербовать местные спецслужбы".

При этом, отметил Муратов, биография Нурматова ранее была досконально проверена МВД РФ, также за два года работы в редакции к нему не было никаких претензий. Он заявил, что категорически отвергает все подозрения, выдвигаемые правоохранительными органами в отношении журналиста.

24 марта сообщалось, что МВД РФ повторно рассмотрит вопрос о предоставлении Нурматову временного убежища в России.