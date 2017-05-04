Один человек погиб при столкновении двух мотоциклов в Таганроге

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Мотоциклист погиб в результате столкновения с автомобилем в Таганроге, еще один водитель мотоцикла госпитализирован, сообщили "Интерфаксу" в ГУ МВД России по Ростовской области.

"В результате ДТП на улице Ломоносова сегодня вечером 42-летний водитель мотоцикла скончался от полученных травм на месте. Водитель второго мотоцикла доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

По предварительной информации, мотоциклисты двигались с превышением скоростного режима и при совершении обгона не справились с управлением, допустив столкновение с автомобилем.