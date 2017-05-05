Минобороны РФ подсчитало не врученные после ВОВ награды

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Более 53,5 тыс. наград участникам Великой Отечественной войны до сих пор не вручены владельцам, сообщил начальник Центрального архива Минобороны РФ Игорь Пермяков в интервью газете "Красная звезда".

"Ни один месяц не обходится без просьб разыскать награду кого-то из фронтовиков. И нам особенно радостны случаи, когда свои награды спустя столько лет получают сами фронтовики. На сегодняшний день сотрудниками архива подтверждены сведения о 53 тыс. 573 наградах, которые остаются невручёнными", - заявил Пермяков.

Он отметил, что поиски тех, кто был награжден, но ордена и медали не получил, остаются трудоемкими.

"Солдат мог получить ранение и после госпиталя уже не вернуться в свою часть, потому что был направлен в другую или вообще демобилизован. Шла война. Пока награда искала своего кавалера, он мог погибнуть в бою. А после окончания войны не все вернулись туда, откуда призывались", - отметил начальник архива.

Вместе с тем он добавил, что с появлением электронной базы наградных материалов, поиск происходит намного быстрее, тогда как раньше требовалось вручную просмотреть десятки дел.