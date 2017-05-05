Роспотребнадзор предложил штрафовать за отказ обслуживать инвалидов

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор выступил с инициативой ввести штрафы за отказ в обслуживании представителей социально незащищенных слоев населения - инвалидов, пенсионеров и детей, сообщает в пятницу газета "Известия".

"Роспотребнадзор предложил установить административную ответственность за создание препятствий при покупке товаров, работ и услуг представителями социально уязвимых слоев населения. Речь идет об инвалидах, пенсионерах, детях. Поводом для инициативы стала скандальная история, которая в 2015 году произошла с сестрой модели Натальи Водяновой в Нижнем Новгороде. Тогда ребенка-аутиста с няней выгнали из кафе, отказавшись продать воду", - говорится в публикации.

Издание со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора уточняет, что конкретные поправки в Кодекс административных правонарушений ещё не сформулированы. Пока речь идет лишь о концептуальном предложении.