Журнал The New Times получил предупреждение Роскомнадзора за статью о "русском мусульманине"

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац сообщила о получении редакцией еще одного предупреждения от Роскомнадзора.

"Получили предупреждение Роскомнадзора за материал Павла Никулина "Из Калуги с джихадом", - написала она в фейсбуке. Она уточнила, что ведомство усмотрело в журналистском материале "признаки оправдания терроризма".

По словам Альбац, российское руководство публично говорит о тысячах граждан РФ, которые воюют за "Исламское государство" (организация запрещена РФ), однако, отметила она, "писать о мотивах, почему русский парень из Калуги принимает ислам и уезжает воевать в Сирию, - это "признаки оправдания терроризма".

"По мне так это классическая цензура, которая запрещена Конституцией", - заметила она. Альбац добавила, что издание обжалует предупреждение Роскомнадзора в суде.

Другие предупреждения

2 декабря прошлого года сетевому изданию The New Times было вынесено предупреждение за материал с использованием нецензурной лексики. До этого - 1 февраля 2016 года - Роскомнадзор вынес предупреждение журналу The New Times за нарушение законодательства. В частности, редакция в материале упомянула организацию "Правый сектор" без указания на то, что эта она запрещена в России.

В связи с этим было возбуждено административное производство, а 12 апреля мировой суд Пресненского района оштрафовал издание на 44 тыс. рублей за злоупотребление свободой массовой информации.

Согласно законодательству, в течение года СМИ может быть вынесено не более двух предупреждений. Второе является основанием для обращения в суд с иском об аннулировании свидетельства о регистрации СМИ.