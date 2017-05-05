Главные новости
В миреСуд обязал Johnson & Johnson выплатить $110 млн заболевшей раком американкеМоскваПожар в центре Москвы будут тушить с помощью вертолетаВ РоссииТеррористы в Сирии получили снайперские винтовки с российской электроникой
В России

Журнал The New Times получил предупреждение Роскомнадзора за статью о "русском мусульманине"

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац сообщила о получении редакцией еще одного предупреждения от Роскомнадзора.

"Получили предупреждение Роскомнадзора за материал Павла Никулина "Из Калуги с джихадом", - написала она в фейсбуке. Она уточнила, что ведомство усмотрело в журналистском материале "признаки оправдания терроризма".

В РоссииРаботавшая с журналом The New Times типография отказалась его печататьЧитать подробнее

По словам Альбац, российское руководство публично говорит о тысячах граждан РФ, которые воюют за "Исламское государство" (организация запрещена РФ), однако, отметила она, "писать о мотивах, почему русский парень из Калуги принимает ислам и уезжает воевать в Сирию, - это "признаки оправдания терроризма".

"По мне так это классическая цензура, которая запрещена Конституцией", - заметила она. Альбац добавила, что издание обжалует предупреждение Роскомнадзора в суде.

Другие предупреждения

2 декабря прошлого года сетевому изданию The New Times было вынесено предупреждение за материал с использованием нецензурной лексики. До этого - 1 февраля 2016 года - Роскомнадзор вынес предупреждение журналу The New Times за нарушение законодательства. В частности, редакция в материале упомянула организацию "Правый сектор" без указания на то, что эта она запрещена в России.

В связи с этим было возбуждено административное производство, а 12 апреля мировой суд Пресненского района оштрафовал издание на 44 тыс. рублей за злоупотребление свободой массовой информации.

Согласно законодательству, в течение года СМИ может быть вынесено не более двух предупреждений. Второе является основанием для обращения в суд с иском об аннулировании свидетельства о регистрации СМИ.

Теги: The New Times, Евгения Альбац
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Источник сообщил о скором отзыве предупреждения о возможной приостановке чартеров в ТурциюИсточник сообщил о скором отзыве предупреждения о возможной приостановке чартеров в Турцию
Возможно, сделанное в конце апреля предупреждение будет отозвано уже в пятницуПодробнее
Российские стратегические ракетоносцы пролетели в районе АляскиРоссийские стратегические ракетоносцы пролетели в районе Аляски
Ранее американская сторона сообщала о полетах российского самолета-разведчикаПодробнее
Минобороны РФ подсчитало не врученные после ВОВ наградыМинобороны РФ подсчитало не врученные после ВОВ награды
Осталось вручить более 50 тысяч наград по итогам Великой Отечественной войныПодробнее
Террористы в Сирии получили снайперские винтовки с российской электроникойТеррористы в Сирии получили снайперские винтовки с российской электроникой
Боевики пользуются оружием с прицелами ночного видения, сделанными в РоссииПодробнее
Прокуратура потребовала возбудить дело по факту покупки "Почтой России" двух Ту-204Прокуратура потребовала возбудить дело по факту покупки "Почтой России" двух Ту-204
Надзорное ведомство усмотрело в действиях "Почты России" признаки злоупотребления полномочиямиПодробнее
Три человека погибли при крушении вертолета в БашкирииТри человека погибли при крушении вертолета в Башкирии
По данным транспортной прокуратуры, вертолет разбился в труднодоступной местностиПодробнее
Петр Павленский получил политическое убежище во ФранцииПетр Павленский получил политическое убежище во Франции
Информацию об этом подтвердил сам художникПодробнее
Три четверти россиян признались в гордости своим гражданствомТри четверти россиян признались в гордости своим гражданством
Список позиций, внушающих респондентам чувство гордости за Россию, возглавляют природные ресурсы и прошлоеПодробнее
В ФоРГО заявили об уровне электоральной поддержки Путина в пределах 61-66%‍В ФоРГО заявили об уровне электоральной поддержки Путина в пределах 61-66%&#8205;
"Путинское большинство" интересуется внешней политикой больше, чем федеральной и социально-экономической повесткойПодробнее
Россия и Турция снимут практически все взаимные торговые ограниченияРоссия и Турция снимут практически все взаимные торговые ограничения
В силе останется запрет на ввоз турецких томатов, который будет действовать до тех пор, пока российские производители не окупят инвестиции, сделанные в связи с закрытием рынкаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 4 мая6 фото
04 мая
Фотохроника 4 мая
День "Звездных войн" в московском метро6 фото
04 мая
День "Звездных войн" в московском метро
Лучшие фото недели10 фото
28 апреля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСуд обязал Johnson & Johnson выплатить $110 млн заболевшей раком американкеМоскваПожар в центре Москвы будут тушить с помощью вертолетаВ РоссииТеррористы в Сирии получили снайперские винтовки с российской электроникойЭкономикаЦены на нефть продолжили резкое падение
Крупный пожар в Лубянском проезде потушен
Доход генпрокурора Чайки за год вырос на полмиллиона рублей
Активисты Greenpeace повесили на Эйфелевой башне агитирующий против Ле Пен транспарант
Фрегат "Адмирал Эссен" с крылатыми ракетами вошел в состав соединения ВМФ РФ в Cредиземноморье
СБУ запретила въезд на Украину телеведущей Екатерине Варнаве
Крупный пожар в здании на Лубянке локализован
Таджикистан счел акцию "Бессмертный полк" противоречащей исламу и отказался от нее
Источник сообщил о скором отзыве предупреждения о возможной приостановке чартеров в Турцию
На втором туре президентских выборов во Франции предсказали самую низкую явку с 1969 года
Минобороны РФ опубликовало видео полета Ту-95 возле Аляски
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи