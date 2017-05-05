Миронов внес законопроект о бесплатной юрпомощи "утратившим детство" в годы ВОВ

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Руководитель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов внес на рассмотрение законопроект об обязательной бесплатной юридической помощи "детям войны" при подаче исков о возмещении вреда, причиненного ВОВ. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента в пятницу.

Законопроектом предлагается обязать участников государственной системы бесплатной юридической помощи, включая адвокатов и их образования, оказывать тем, кому на момент окончания Великой Отечественной войны было менее 18 лет, бесплатную юридическую помощь по вопросам возмещения вреда вследствие военных преступлений, совершенных нацистской Германией, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Бесплатная юридическая помощь таким гражданам подразумевает как подготовку необходимых для иска документов, так и представительство интересов "детей войны" в судах.

В пояснительной записке отмечается, что в законодательстве до настоящего времени не закреплен статус "детей войны". По мнению автора законопроекта, это особая категория граждан, которые не принимали участие в боевых действиях, но пострадали в годы войны и послевоенный период.

"В результате войны эти граждане подверглись серьезным лишениям и должны обладать возможностью получить в полной мере компенсацию за "утраченное детство", - говорится в пояснительной записке.

Ранее Миронов призвал Германию выплатить "детям войны" денежные компенсации.

По его словам, около 12 млн граждан России, родившиеся в период 1928 по 1945 годы, лишились детства по вине фашистской Германии.

"Мы будем призывать их ("детей войны") подавать иски к Германии на возмещение вреда. Того вреда, в результате которого они лишились детства", - сказал Миронов.