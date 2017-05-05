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Следствие по делу о гибели детей на озере в Карелии завершено

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Следственные действия в отношении фигурантов дела о гибели детей в лагере в Карелии завершены, сообщила "Интерфаксу" в пятницу официальный представитель Следственного комитета (СКР) Светлана Петренко.

"Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России завершены следственные действия с шестью обвиняемыми по уголовному делу о гибели детей на Сямозере в Республике Карелия в 2016 году", - сказала Петренко.

По ее словам, с этого дня потерпевшие и их законные представители приступают к ознакомлению с материалами уголовного дела.

Теги: Карелия
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