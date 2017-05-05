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Возгорание на нефтяной скважине в Коми удалось локализовать спустя почти месяц

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Локализовано возгорание нефтяной скважины, которое более 25 суток тушат на месторождении имени Алабушина в Усинском районе Коми.

Как сообщает пресс-служба ООО "ЛУКОЙЛ-Коми", в настоящее время пожар локализован и контролируется, специалисты всех задействованных служб ведут установку оборудования для герметизации скважины, устье которой полностью очищено. На скважине в круглосуточном режиме работает более 210 человек и 70 единиц техники.

Как сообщалось, информация о возгорании нефтескважины на месторождении имени Алабушина, которая принадлежит ТПП "ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз" (входит в ООО "ЛУКОЙЛ-Коми"), поступила днем 10 апреля. К ликвидации возгорания скважины 2Р, допущенного подрядчиком - ООО "КомиКуэст Интернешнл", были привлечены противофонтанные аварийно-спасательные формирования, пожарные расчеты МЧС России и оперативные бригады "ЛУКОЙЛ-Коми".

Пострадавших и погибших нет. По предварительным данным, причиной инцидента является выброс газожидкостной смеси при проведении капитального ремонта скважин.

Теги: Коми
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