Ударную группировку РВСН до 2027 года перевооружат на ракетами пятого поколения

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - До 2027 года все дивизии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) будут перевооружены на ракетные комплексы пятого поколения, сообщили в пятницу в министерстве обороны РФ.

"Создание и принятие на вооружение нового ракетного комплекса с тяжелой ракетой, а также новых комплексов с ракетами более легкого класса полностью изменят состав ударной группировки РВСН: до 2027 года все ракетные дивизии будут перевооружены на ракетные комплексы пятого поколения", - сказали в департаменте информации Минобороны РФ.

Там процитировали командующего РВСН Сергея Каракаева: "В настоящее время в Ракетные войска стратегического назначения поступают новая техника и вооружения, командные пункты всех рангов оснащаются современными средствами связи и боевого управления".