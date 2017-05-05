"Роснефть" обжаловала решение по иску к РБК

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - "Роснефть" обжаловала в кассационном порядке решение арбитража по иску о защите деловой репутации к учредителю газеты РБК и журналистам издания.
Кассационная жалоба нефтяной компании на решения нижестоящих инстанций зарегистрирована в пятницу.
Ранее Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил требование истца, взыскав с учредителя газеты РБК и трех журналистов издания солидарно 390 тысяч вместо 3,2 млрд рублей за распространение не соответствующих действительности и порочащих деловую репутацию компании сведений.
9-й апелляционный суд, рассмотрев жалобу истцов и ответчиков, отменил компенсацию вообще.