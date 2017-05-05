"Роснефть" обжаловала решение по иску к РБК

5 мая 18:33

Кадыров пообещал содействовать проверке сообщений о притеснении геев в Чечне

Однако, по мнению главы республики, в чеченском обществе нет такого явления, как гомосексуальность Подробнее

5 мая 14:45

Москалькова предложила обязать суды освобождать тяжело больных осужденных

Сейчас это только право суда, а не обязанность, поэтому на свободу выходит только половина людей с практически смертельными диагнозами, напомнила омбудсмен Подробнее

5 мая 12:16

В Совете Федерации назвали абсурдным законопроект США о контроле за портами РФ

Ранее конгресс США одобрил документ, предусматривающий подобные меры в рамках контроля над выполнением санкций против КНДР Подробнее

5 мая 10:56

Источник сообщил о скором отзыве предупреждения о возможной приостановке чартеров в Турцию