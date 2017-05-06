За сутки на Дальнем Востоке ликвидировали 34 из 52 лесных пожаров

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В Дальневосточном федеральном округе (ДФО) за сутки возникло 39 новых лесных пожаров, с учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего действовало 52 очага.

Пресс-служба Департамента лесного хозяйства по ДФО сообщает, что площадь, пройденная огнем в округе за сутки, составила 1712,9 га. На тушении пожаров работали 705 человек, 134 единицы техники.

" К утру субботы ликвидировано 34 возгорания. Продолжают действовать пожары в Приморском крае, Амурской и Еврейской автономной областях (ЕАО), Хабаровском крае. Восемь уже удалось локализовать", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала пожароопасного периода в этом году на территории округа возник 661 лесной пожар на площади 101,3 тыс. га. Основная часть площади, пройденной огнем, приходится на ЕАО (54,3 тыс. га) и Амурскую область (24,7 тыс. га).

По данным пресс-службы, за аналогичный период 2016 года в округе было зарегистрировано 483 пожара на площади 254,9 тыс. га.