Спасатели предупредили о лавиноопасности в горах юга России

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Экстренное предупреждение о лавиноопасности объявлено в субботу в Краснодарском крае, Адыгее, Ингушетии и Чечне.

"В период с 18:00 по Москве 6 мая до 18:00 по Москве 07 мая в горах Краснодарского края, Республики Адыгея, Республики Ингушетия, Чеченской Республики выше 2,5 тыс. метров, в горных районах Сочи выше 1,5 тыс. метров лавиноопасно", - сообщается на сайте Южного регионального центра МЧС.

Как отметили в МЧС, прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередач; объектов инфраструктуры, затруднением в работе автомобильного транспорта, перекрытием автомобильных дорог, мостов тоннелей, травматизмом и гибелью людей, находящихся в районах схода снежных лавин.