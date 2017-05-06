Судоходство по каналу им. Москвы возобновлено после завершения аварийных работ

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Навигация на Верхней Волге, приостановленная ранее из-за необходимости проведения аварийных работ на Рыбинском шлюзе ФГБУ "Канал имени Москвы", возобновлена, сообщает Росморречфлот.

"В 05:30 6 мая после завершения ремонтных работ на створке нижних рабочих ворот камеры №11 Рыбинского шлюза и проведения соответствующих испытаний, шлюзование судов восстановлено - прошлюзовались два судна", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, по данным на 3 мая в ожидании прохода через Рыбинский шлюз стояли 12 пассажирских теплоходов. Туроператоры заявили об изменениях в расписаниях круизов в связи с работами по устранению аварии на Рыбинском судоходном шлюзе и принесли извинения клиентам.

В связи с необходимостью проведения ремонта в шлюзе Рыбинская ГЭС приостанавливала холостой сброс воды. По данным Росморречфлота, авария в шлюзе произошла 1 мая, когда обильный приток воды привел к повреждению механизма закрытия одной из створок нижних ворот шлюза.