Более 7 тыс. жителей Липецка остались без воды из-за энергоаварии

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Жилой микрорайон в Липецке отключен от водоснабжения в результате аварии на энергосетях, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Липецкой области.

"В 13:30 в связи с аварийным отключением холодного водоснабжения по улице И.Франко (район Сокола) для проведения ремонтных работ временно приостановлена подача питьевой воды потребителям", - говорится в сообщении.

Предварительно, без воды остались более 7,5 тыс. человек. На устранение последствий аварии работают муниципальные службы.

Расчетный срок восстановления водоснабжения - 18 часов 6 мая.

Подвоз воды осуществляется в двух точках микрорайона - на улице Ушинского и 40 лет Октября.