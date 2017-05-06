Водители машины и мотоцикла погибли после столкновения на Ставрополье

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Мотоцикл и легковушка столкнулись около Минеральных Вод (Ставропольский край), есть жертвы и пострадавший, сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения краевого управления ГИБДД.

По данным отдела, в 13:30 по Москве на 350 километре федеральной автодороги "Кавказ" вблизи рынка Руслан города Минеральные Воды водитель спортивного мотоцикла "Хонда" выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и там столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107.

"В результате ДТП водитель мотоцикла и водитель ВАЗа погибли на месте происшествия, пассажир автомобиля с травмами госпитализирована в больницу Минеральных Вод", - рассказали в ГИБДД.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются, проводится проверка.