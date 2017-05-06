В Липецке восстановили прерванное из-за энергоаварии водоснабжение

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В Липецке восстановлено водоснабжение микрорайона, оставшегося без воды из-за энергоаварии, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Липецкой области.

Ранее сообщалось, что в 13:30 в связи с аварийным отключением холодного водоснабжения по улице И.Франко (район Сокола) для проведения ремонтных работ была временно приостановлена подача питьевой воды потребителям.

Предварительно, без воды оставались более 7,5 тыс. человек. На устранение последствий аварии работали муниципальные службы.